Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Полтавскую ОВА, в том числе россияне неоднократно атаковали Полтавщину.

Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.

«К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая», - заверили в ОВА.

Предварительно без пострадавших. Информация о разрушении еще выясняется.

«Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте», – добавили в ОВА.

Добавим, что минувшей ночью во многих регионах Украины звучала воздушная тревога.

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