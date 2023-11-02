Про страшну подію розповіли в ДСНС України, пише Politeka.net.
Трагедія сталася вчора на річці Дніпро в м. Горішні Плавні.
«Під час тренування із греблі в байдарку потрапила блискавка», - розповіли в ДСНС.
У Байдарці перебував 16-річний хлопець. Коли човен перекинувся, він зник у воді.
«Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіло зниклого та доправили до берега», - повідомиди про трагічні результати пошуків 16-річного підлітка.
Додамо, тим часом в Полтавській ОВА повідомляють, що через грози і пориви вітру на Полтавщині виникли аварійні відключення електромереж.
«Майже 400 абонентів без світла. Енергетики працюють у Білоцерківській, Гребінківській та Решетилівській громадах. Відновлюють електропостачання три аварійні бригади, залучили три одиниці техніки», - повідомили в ОВА.
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