Російські війська ймовірно готуються до чергової хвилі атак і, ймовірно, мають деякі успіхи на полі бою.

Як повідомліють аналітики Інституту вивчення війни, російські окупанти готуються до чергової хвилі атак на українські позиції в районі Авдіївки.

Також повідомляється, що геолокаційний проект GeoConfirmed використовуючи доступні супутникові знімки підтверджує що окупанти втратили або пошкодили 197 одиниць техніки з 9 жовтня.

Аналітики GeoConfirmed зазначили, що втрати росії під Авдіївкою - найбільші за такі стислі терміни з початку повномасштабного вторгнення.

Втім, зазначимо, величезні втрати живої сили та техніки не зупиняють загарбників.

Згідно з останніми даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки.

Також загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області.

«В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області», - зазначили в Генштабі.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Зазначається, що безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку», - також повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив, що ворог досяг деяких успіхів під Авдіївкою.

«Ворог мав невеликі успіхи північніше Водяного. По залізниці - окупант прорвався західніше. Бої тривають. Важко біля Степового та АКХЗ. Дуже важко. Ворог мав частковий успіх.

У районі Первомайського наші воїни насипали окупантам по самі помідори. І на териконі, і біля АКХЗ, і біля залізниці», - розповів Мірошніков.

За його словами, ворог посилив тиск, і штурмує набагато масованіше, ніж це було останніми днями.

«Хоча вони й перейшли до тактики точкових масових штурмів, легше від цього не стає. Треба змусити окупантів застрягнути у вʼязких боях, щоб з кожним днем зменшувати їх наступальний потенціал. Що і робиться», - зазначив військовий кореспондент.

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