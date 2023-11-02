Российские войска, вероятно, готовятся к очередной волне атак и, вероятно, имеют некоторые успехи на поле боя.

Как сообщают аналитики Института изучения войны, российские оккупанты готовятся к очередной волне атак на украинские позиции в районе Авдеевки.

Также сообщается, что геолокационный проект GeoConfirmed используя доступные спутниковые снимки подтверждает, что оккупанты потеряли или повредили 197 единиц техники с 9 октября.

Аналитики GeoConfirmed отметили, что потери россии под Авдеевкой - самые большие за столь сжатые сроки с начала полномасштабного вторжения.

Впрочем, отметим, огромные потери живой силы и техники не останавливают захватчиков.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Хромово, Клещиевки и Андреевки.

Также захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области.

"В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области" , - отметили в Генштабе.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Отмечается, что безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении" , - также сообщили в Генштабе ВСУ.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил что враг достиг некоторых успехов под Авдеевкой.

«Враг имел небольшие успехи севернее Водяного. По железной дороге – оккупант прорвался западнее. Бои продолжаются. Трудно около Степного и АКХЗ. Очень трудно. Враг имел частичный успех.

В районе Первомайского наши воины насыпали оккупантам по самые помидоры. И на терриконе, и у АКХЗ, и у железной дороги» , - рассказал Мирошников.

По его словам, враг усилил давление, и штурмует гораздо более массированно, чем это было в последние дни.

«Хотя они и перешли к тактике точечных массовых штурмов, легче от этого не становится. Нужно заставить оккупантов застрять в вязких боях, чтобы с каждым днем ​​уменьшать их наступательный потенциал. Что и делается» , - отметил военный корреспондент.

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