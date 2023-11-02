Трагическое событие произошло в Полтавской области на реке Днепр, погибший.

О страшном событии рассказали в ГСЧС Украины, пишет Politeka.net.

Трагедия произошла на реке Днепр в г. Горишние Плавни.

«Во время тренировки по гребле в байдарку попала молния», - рассказали в ГСЧС.

В Байдарке находился 16-летний парень. Когда лодка перевернулась, он исчезла в воде.

«Во время поисковых работ спасатели обнаружили тело пропавшего и доставили на берег», - сообщили о трагических результатах поисков 16-летнего подростка.

Тем временем в Полтавской ОВА сообщают, что из-за грозов и порывов ветра на Полтавщине возникли аварийные отключения электросетей.

«Почти 400 абонентов без света. Энергетики работают в Белоцерковской, Гребенковской и Решетиловской общинах. Восстанавливают электроснабжение три аварийных бригады, привлекли три единицы техники», - сообщили в ОВА.

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