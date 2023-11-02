Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Херсонську ОВА, ніч у Станіславі була пекельною
«У селі було більше 40 прильотів. Через ворожий вогонь загинула літня жінка», - повідомили в ОВА.
Також внаслідок атак пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.
«Щирі співчуття родині загиблої», - зазначили в ОВА.
Крім того, за даними МВС, упродовж ночі ворог з артилерії обстріляв Первомайське, Станіслав, Широку Балку та Берислав Херсонської області.
Пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
У селі Молодіжне Херсонського району внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.
Додамо, що вночі ворожу ракету було збито на Дніпропетровщині.
Уламки впали у Дніпровському районі. Внаслідок ппадіння зайнялася суха трава – вогнеборці полум'я приборкали.
«Знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. Люди цілі», - повідомляли в ОДА про наслідки атаки.
Крім того,по Зеленодольській громаді Криворізького району ворог поцілив з артилерії. Загиблих та поранених немає.
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