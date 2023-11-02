Прошлая ночь стала трагической для Украины, стало известно о трагических последствиях очередных атак.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОВА, ночь в Станиславе была адской.

«В селе было больше 40 прилетов. Из-за вражеского огня погибла пожилая женщина», - сообщили в ОВА.

Также в результате атак повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.

«Искренние соболезнования семье погибшей», – отметили в ОВА.

Кроме того, по данным МВД, в течение ночи враг из артиллерии обстрелял Первомайское, Станислав, Широкую Балку и Берислав Херсонской области.

Повреждены жилые дома и автомобили.

В селе Молодежное Херсонского района в результате обстрела один человек получил ранения.

Добавим, что ночью вражеская ракета была сбита на Днепропетровщине.

Обломки рухнули в Днепровском районе. В результате падения загорелась сухая трава – огнеборцы пламя потушили.

«Уничтожены две хозяйственных постройки. В трех частных домах выбило окна. Люди целые», - сообщали в ОГА о последствиях атаки.

Кроме того, по Зеленодольскому обществу Криворожского района враг бил из артиллерии. Погибших и раненых нет.

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