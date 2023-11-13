Пенсійний Фонд України повідомив, чи можна претендувати на субсидію у разі продажу будинку і купівлі нового, пише Politeka.net.

Так, одного з отримувача субсидії хвилювало таке питання – якщо відбувся продаж будинку в Запоріжжі і було придбано житло в Броварах, чи призначать субсидію у такому випадку.

«Житлову субсидію можуть призначити за умови документального підтвердження, що нове житло було придбане протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), і це єдине житлове приміщення у власності особи», - відповіли в Пенсійному Фонді України.

В ПФУ також додали, що при цьому доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства.

Додамо, субсидію ПФУ призначають з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону.

В основу формули розрахунку розміру субсидії взято залежність доходу сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів на особу і витрат, які не перевищують 15% сукупного доходу такої родини.

Якщо ж сім’я складається з пенсіонерів, які не мають інших доходів крім пенсії, при розрахунку житлової субсидії враховується розмір пенсії.

На цей опалювальний період розрахунок житлової субсидії ПФУ проводитимуть в автоматичному режимі. Тобто не потрібно звертатися додатково, якщо вже призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

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