Пенсионный Фонд Украины сообщил, можна ли претендовать на субсидию в случае продажи дома и покупки нового, пишет Politeka.net.

Так, одного из получателей субсидии волновал такой вопрос – если состоялась продажа дома в Запорожье и было приобретено жилье в Броварах, назначат ли субсидию в таком случае.

«Жилищную субсидию могут назначить при документальном подтверждении, что новое жилье было приобретено в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), и это единственное жилое помещение в собственности лица», - ответили в Пенсионном Фонде Украины.

В ПФУ также добавили, что при этом доходы от таких продаж не учитываются в совокупный доход домохозяйства.

Добавим, субсидию ПФУ назначают с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона.

В основу формулы расчета размера субсидии взята зависимость дохода семьи на уровне двух прожиточных минимумов на человека и расходов, не превышающих 15% совокупного дохода такой семьи.

Если же семья состоит из пенсионеров, не имеющих других доходов, кроме пенсии, при расчете жилищной субсидии учитывается размер пенсии.

В этот отопительный период расчет жилищной субсидии ПФУ будут производить в автоматическом режиме. То есть не нужно обращаться дополнительно, если уже назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период 2023 года.

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода за предыдущий календарный год.

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