Всім українцям треба бути готовими до того, що в Україні підвищать тарифи на газ та електроенергію.

В Україні діє регулювання тарифів на комунальні послуги, такі як тарифи на газ та електроенергію. Це на даний момент сприяє стримуванню темпів інфляції. Проте прогнозується, що це регулювання буде скасовано до 2025 року, що призведе до значного зростання вартості комунальних послуг. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Протягом прогнозованого НБУ періоду адміністративна інфляція поступово збільшуватиметься, переважно через подальше здорожчання тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів і тарифів на окремі комунальні послуги.

В НБУ вважають, водночас цьому буде протистояти дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який, за припущеннями прогнозу, планується скасувати лише у 2025 році.

НБУ уточнюють - скасування призведе до прискорення адміністративної інфляції до рівня 19% наприкінці прогнозованого періоду. НБУ підкреслили, підвищення цих тарифів буде поетапним і супроводжуватиметься розширенням підтримки населення через субсидії.

Важливо відзначити, що з 1 листопада тариф на газ в Україні залишиться незмінним і становитиме 7,96 грн за кубометр. Також, тариф на 1 кВт*год електроенергії для більшості споживачів становитиме 2,64 грн. У порівнянні з попереднім опалювальним сезоном, витрати на комунальні послуги зростуть, особливо через перегляд тарифів на електроенергію.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.