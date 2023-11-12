Всем украинцам нужно быть готовымы к тому, что в Украине повысят тарифы на газ и электроэнергию.

В Украине действует регулирование тарифов на коммунальные услуги, такие как тарифы на газ и электроэнергию. Это сейчас способствует сдерживанию темпов инфляции. Однако прогнозируется, что это регулирование будет отменено до 2025 года, что приведет к значительному росту стоимости коммунальных услуг. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

В течение прогнозируемого НБУ периода административная инфляция будет постепенно увеличиваться, преимущественно из-за дальнейшего удорожания табачной продукции вследствие повышения акцизов и тарифов на отдельные коммунальные услуги.

В НБУ считают, что этому будет противостоять действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, который, по предположениям прогноза, планируется отменить только в 2025 году.

НБУ уточняют – отмена приведет к ускорению административной инфляции до уровня 19% в конце прогнозируемого периода. НБУ подчеркнули, что повышение этих тарифов будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения через субсидии.

Важно отметить, что с 1 ноября тариф на газ в Украине останется неизменным и составит 7,96 грн. за кубометр. Также тариф на 1 кВт*ч электроэнергии для большинства потребителей составит 2,64 грн. По сравнению с предыдущим отопительным сезоном расходы на коммунальные услуги возрастут, особенно из-за пересмотра тарифов на электроэнергию.

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