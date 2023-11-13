Прийнято рішення щодо допомоги, яку зможуть отримати багато українців, щоб пережити зиму.

Допомога стосується тих, хто обігріває своє житло дровами чи вугіллям, пише Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції.

«Уряд ухвалив рішення, яке суттєво підвищить допомогу на придбання твердого пічного палива для тих, хто потребує такої підтримки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суттєво збільшено обсяг фінансової підтримки домогосподарств, які опалюють своє житло дровами та вугіллям.

Частину виплат профінансують міжнародні партнери України, зокрема УВКБ ООН.

Отже, згідно з ухваленим рішенням Уряду, нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 збільшаться в середньому в чотири рази.

Також в Мінреінтеграції озвучили, що тепер вони становитимуть на вугілля – 1,87 т; на дрова – 6,22 т, для надання субсидії: на вугілля – 2,23 т; на дрова – 7,41 т.

Крім того, буде враховане збільшення ринкових цін на вугілля і деревину, що відбулось за останні роки.

«Розмір фінансової підтримки для українців, які користуються для опалення вугіллям або дровами, зросте у декілька разів», - підкреслили в Мінреінтеграції.

Раніше загальний граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо становив 6973 грн на домогосподарство на рік.

«З урахуванням нового підходу, сукупний обсяг фінансової підтримки на одне домогосподарство може досягати 16 234 грн на рік», - пояснили в Мінреінтеграції.

Підкреслюється, що розмір субсидії, і додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива, розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, і залежить від доходів родини.

Як пояснюється, чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо, в межах нормативу, оплатить держава та міжнародні партнери.

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