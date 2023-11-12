В Україні з'явиться третя платіжка за газ. Зокрема, в Україні власникам будинків доведеться оплачувати не лише газ та його транспортування, але й обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, формуючи таким чином третій платіж.

Згідно із законодавством, власник має право обирати сертифіковану організацію, яка, на умовах договору та за плату, виконуватиме обслуговування цих мереж. Це може бути як місцева газова компанія, так і інші організації з відповідними дозволами.

Наразі діюче законодавство визначає, що в разі невиконання технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж газопостачання може бути зупинено.

Однак до завершення остаточного реформування нормативно-правової бази у цій сфері припинення газопостачання облгазами виключно через відсутність укладення договорів на технічне обслуговування може розглядатися як маніпуляція та порушення прав мешканців.

Після введення третьої платіжки за газ фахівці мають проводити щорічний візуальний огляд газопроводів, перевіряти доступ до них, стан фарбування та кріплення, наявність футлярів, стан ущільнення міжтрубного простору, а також виявляти та виправляти витоки газу. Крім того, в багатоквартирних будинках перевірка на герметичність проводиться раз на 6 місяців, а також регулярно перевіряється працездатність запірних пристроїв на газопроводах.

Джерело: Газправда.

Останні новини України:

Грошова допомога у розмірі 10 тисяч гривень: хто має право на виплати.

Як писала Politeka, у ПФУ дали роз'яснення, якими будуть субсидії через нові тарифи на електрику.

Також Politeka повідомляла, українці мають право на грошову допомогу на оплату комуналки, але дехто може змусити повернути субсидії.