У Украины появится третья платежка за газ. В частности, в Украине владельцам домов придется оплачивать не только газ и его транспортировку, но и обслуживание внутридомовых газовых сетей, формируя таким образом третий платеж.

Согласно законодательству, собственник имеет право выбирать сертифицированную организацию, которая, на условиях договора и за плату, будет выполнять обслуживание этих сетей. Это может быть как местная газовая компания, так и другие организации с соответствующими разрешениями.

Действующее законодательство определяет, что в случае невыполнения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей газоснабжение может быть остановлено.

Однако до завершения окончательного реформирования нормативно-правовой базы в этой сфере прекращение газоснабжения облгазами исключительно из-за отсутствия заключения договоров на техническое обслуживание может рассматриваться как манипуляция и нарушение прав жителей.

После ввода третьей платежки за газ специалисты должны проводить ежегодный визуальный осмотр газопроводов, проверять доступ к ним, состояние окрашивания и крепления, наличие футляров, состояние уплотнения межтрубного пространства, а также выявлять и исправлять утечки газа. Кроме того, в многоквартирных домах проверка на герметичность производится раз в 6 месяцев, а также регулярно проверяется работоспособность запорных устройств на газопроводах.

Источник: Газправда.

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