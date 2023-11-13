Принято решение о помощи, которую смогут получить многие украинцы, чтобы пережить зиму.

Помощь касается тех, кто обогревает свое жилье дровами или углем, пишет Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграцию.

«Правительство приняло решение, которое существенно повысит помощь на приобретение твердого топлива для тех, кто нуждается в такой поддержке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенно увеличен объем финансовой поддержки домохозяйств, отапливающих свое жилье дровами и углем.

Часть выплат профинансируют международные партнеры Украины, в частности, УВКБ ООН.

Итак, согласно принятому решению Правительства, нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 увеличатся в среднем в четыре раза.

Также в Минреинтеграции озвучили, что теперь они будут составлять на уголь – 1,87 т; на дрова – 6,22 т, для предоставления субсидии: на уголь – 2,23 т; на дрова – 7,41 т.

Кроме того, будет учтено увеличение рыночных цен на уголь и древесину, произошедшее за последние годы.

«Размер финансовой поддержки для украинцев, пользующихся отоплением углем или дровами, возрастет в несколько раз», - подчеркнули в Минреинтеграции.

Ранее общий предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо составлял 6973 грн на домохозяйство в год.

"С учетом нового подхода, совокупный объем финансовой поддержки на одно домохозяйство может достигать 16 234 грн в год", - пояснили в Минреинтеграции.

Подчеркивается, что размер субсидии и дополнительной поддержки на приобретение твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от доходов семьи.

Как объясняется, чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо, в рамках норматива, оплатит государство и международные партнеры.

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