Церковне свято 15 листопада, сьогодні православні віруючі вшановують пам'ять мучеників Акіндіна, Пігасія та інших з ними.

15 листопада у народі називають Житницею. Православна церква України 15 листопада за новим стилем вшановує пам'ять християнських святих Гурія, Авія та Самона, а також преподобного ченця Паїсія Величковського

Наші пращури вважали, що з цього дня за народним календарем зима набирає прав.

Саме з сьогоднішньої дати день стає коротшим, а ніч довшою.

Починаючи з 15 листопада вуличний клопіт по господарству переноситься до будинку.

Православна церква 15 листопада відзначає день пам'яті кількох тисяч святих, мучених за християнську віру.

Саме 15 листопада в церкві проводиться молебень-звернення до великомучеників про їхню мужність та стійкість у вірі.

Цей день вважається вдалим для лікування зубів та молитви від зубного болю.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною.

Люди у селі 15 листопада присвячували коням, тварин годували та давали частування, чистили копита, розчісували гриву.

Цього дня не можна грати з вогнем та залишати його без нагляду, щоб уникнути пожежі.

15 листопада заборонено палити суху траву та листя, розводити багаття у лісі.

Загадане бажання сьогодні здійсниться, категорично не можна бажати зла іншим людям, бо бажання обернеться проти вас.

Не можна давати гроші у борг у цей день.

Джерело: Уніан .

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