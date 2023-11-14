Церковный праздник 15 ноября, сегодня православные верующие чтят память мучеников Акиндина, Пигасия и других с ними.

15 ноября в народе называют Житницей. Православная церковь Украины 15 ноября по новому стилю чтит память христианских святых Гурия, Авия и Самона, а также преподобного монаха Паисия Величковского

Наши предки считали, что с этого дня по народному календарю зима вступает в права.

Именно с сегодняшней даты день становится короче, а ночь длиннее.

Начиная с 15 ноября уличные хлопоты по хозяйству переносятся в дом.

Православная церковь 15 ноября отмечает день памяти нескольких тысяч святых, мученных за христианскую веру.

Именно 15 ноября в церкви проводится молебен-обращение к великомученикам об их мужестве и стойкости в вере.

Этот день считается удачным для лечения зубов и молитвы от зубной боли.

Наши предки в этот день заботились о здоровье десен и ротовой полости, полоскали рот настоями шалфеем, мятой или ромашкой.

Люди в селе 15 ноября посвящали лошадям, животных кормили и давали угощения, чистили копыта, расчесывали гриву.

В этот день нельзя играть с огнем и оставлять его без присмотра, чтобы избежать пожара.

15 ноября запрещено жечь сухую траву и листья, разводить костер в лесу.

Загаданное желание сегодня сбудется, категорически нельзя желать зла другим людям, потому что желание обернется против вас.

Нельзя давать деньги в долг в этот день.

Источник: Униан.

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