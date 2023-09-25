В частности, Покров Пресвятой Богородицы теперь выпадает на другую дату.

Большой церковный праздник всегда приходился в тот же день в октябре и праздновался вместе с Днем защитников и защитниц Украины, Днем украинского казачества.

Однако с переходом на новый, новоюлианский календарь дата изменилась.

С 2023 года и дальше украинцы будут праздновать важный религиозный праздник, Покров Пресвятой Богородицы, 1 октября.

Известно, что до перехода на новоюлианский календарь празднование приходилось на 14 октября.

Украинцы в комментариях отреагировали на новую дату празднования и высказали свое мнение относительно переноса церковного праздника:

"Мы будем праздновать два раза! Лишь бы мир настал! А праздник у каждого в душе кто когда хочет пусть празднует от этого никому плохо не будет! Мира нам всем! Пусть БОГ бережет нас!",

"- С праздника Веры,Надежды,Любви уже переключились на Покров Божией Матери. Этот праздник неизменен 14 октября! Свой день рождения перенесите....",

"А Новый год тоже перенесли? москва же также 1 января празднует",

"О, Мария Матерь Божья и Матерь наша, возьми под Свой покров нашу Украину, воинов и народ",

"Потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к новому календарю", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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