Росіяни на Бахмутському напрямку прагнуть захопити ще одне місто і застосовують м’ясні штурми.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Важкі бої тривають, зокрема, на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

«Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області», - йдеться у новому звіті Генштаба ЗСУ.

У ЗСУ повідомляють, що окупанти на Бахмутському напрямку прагнуть захопити Часів Яр.

Так, солдат бригади Нацгвардії "Рубіж" Христина Вояк зазначила, що тут тривають позиційні бої, ворогу вдалося наблизитися до міста приблизно на 5-7 км.

"Щодо їхньої тактики, то як і по всій лінії фронту, застосовуються м’ясні штурми. І буквально другий-третій тиждень спостерігаємо повернення до механізованих штурмів", - зазначила військовослужбовиця в ефірі «Ми-Україна».

За її словами, позиційні бої – це коли позиції переходять «з рук в руки».

«Мета ворога незмінна – це захоплення населеного пункту Часів Яр з подальшив виходом на кордони Донецької області. До самого міста ворог наблизився приблизно на 5-7 км, туди вже дістає артилерія, руйнування в місті просто катастрофічні», - розповілаа Вояк.

За її словами, окупанти застосовують тактику м’ясних штурмів і також спостерігаєтсья повернення до механізованих штурмів, тобто заходить не тільки піхота, а й бронетехніка. Подекуди навіть є танкові колони.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що українські захисники не тільки обороняються, а й контратакують.

«Іноді це робиться задля стабілізації ситуації (штурми для відновлення контролю над втраченими позиціями, які є критично важливими). Як це було на півночі Авдіївки у напрямку Очеретиного-Новобахмутівки-Степового-Бердичів. Або у районі Новомихайлівки. Після тих дій, ворог вимушений заново починати штурмувати те, що до того по кілька тижнів захоплював», - розповів Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у районі Кліщіївки наступальні дії ЗСУ продовжуються.

«Не всі наші контрудари приводять до звитяг. Але кількість спроб для успіху ми робимо у меншій кількості, ніж ворог. Окупанти все ще серйозно володіють ініціативою та мають перевагу в о/с, броні та засобах ураження. Тому кожна контратака - на вагу золота. Це потрібно розуміти», - підкреслив Мірошніков.

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