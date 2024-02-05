Россияне на Бахмутском направлении стремятся захватить еще один город и применяют не только "мясные штурмы".

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Тяжелые бои продолжаются, в частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области», - говорится в новом отчете Генштаба ВСУ.

В ВСУ сообщают, что оккупанты на Бахмутском направлении стремятся захватить Часов Яр.

Так, солдат бригады Нацгвардии "Рубеж" Кристина Вояк отметила, что здесь продолжаются позиционные бои, врагу удалось приблизиться к городу примерно на 5-7 км.

"Что касается их тактики, то как и по всей линии фронта, применяются мясные штурмы. И буквально вторую-третью неделю наблюдаем возвращение к механизированным штурмам", - отметила военнослужащая в эфире "Мы-Украина".

По ее словам, позиционные бои – это когда позиции переходят «из рук в руки».

«Цель врага неизменна – это захват населенного пункта Часов Яр с последующим выходом на границы Донецкой области. К самому городу враг приблизился примерно на 5-7 км, туда уже достает артиллерия, разрушения в городе просто катастрофические», - рассказала Вояк.

По ее словам, оккупанты применяют тактику мясных штурмов и также наблюдается возвращение к механизированным штурмам, то есть заходит не только пехота, но и бронетехника. Кое-где даже есть танковые колонны.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что украинские защитники не только обороняются, но и контратакуют.

«Иногда это делается для стабилизации ситуации (штурмы для восстановления контроля над утраченными позициями, которые критически важны). Как это было на севере Авдеевки в направлении Очеретино-Новобахмутовки-Степного-Бердичев. Или в районе Новомихайловки. После тех действий, враг вынужден заново начинать штурмовать то, что до этого несколько недель захватывал», - рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, в районе Клещиевки наступательные действия ВСУ продолжаются.

«Не все наши контрудары приводят к победе. Но количество попыток для успеха мы делаем в меньшем количестве, чем враг. Оккупанты все еще серьезно владеют инициативой и имеют преимущество в о/с, броне и средствах поражения. Поэтому каждая контратака – на вес золота. Это нужно понимать», – подчеркнул Мирошников.

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