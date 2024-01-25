Як повідомив офіцер «Легіону Свободи», майор МВС Максим Морозов, окупанти готуються до нової битви, яка, фактично, вже почалася.
За його словами, росіяни застосовують спроби заїзду техніки, безпілотні літальні апарати у великих кількостях, розвідувальні апарати, типу "Орлан", "Зала" та "Ланцети".
«Окупанти ведуть підготовчу роботу до нової битви. По факту, вона вже почалася, із застосуванням величезної кількості КАБів", - повідомив Морозов в ефірі «Еспресо».
За даними Морозова, для штурму Авдіївки окупанти зібрали близько 40 тис. резервів. Серед них і ув'язнені, "Шторм-Z", "Шторм V".
«Також підійшов з нуля сформований танковий пункт окупантів, де помічені нові танки, які будуть брати участь у штурмі Авдіївки», - повідомив Морозов.
Офіцер запевнив, що Сили оборони готуються до цього штурму.
Додамо, що у Авдіївці досі залишаються місцеві мешканці. Їх більше тисячі.
Люди категорично відмовляються виїжджати, бо не хочуть залишати свої домівки.
«Ми завозимо в місто гуманітарну допомогу, але з кожним днем робити це все важче. Люди живуть у підвалах. Один лікар, який був, виїхав, в місті залишились декілька медсестер", — розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник обладміністрації Вадим Філашкін.
У свою чергу бійці ЗСУ повідомляють, що у ворога є просування.
«Після невдалих спроб захопити Авдіївку, вони накопичують сили та засоби для повторних штурмових дій на Авдіївському напрямку. Вже зараз є інформація, що в них є певні успіхи на півдні Авдіївки. Вони змогли зайти в приватний сектор і закріпитись в одній із будівель", - розповів в ефірі «Еспресо» військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.
За його словами, всю техніку та особовий склад, який росіяни накопичили на Авдіївському напрямку буде спрямовано саме на Авдіївку.
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