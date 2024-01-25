Російські загарбники зосередили потужні сили для нової кровопролитної битви проти українських захисників.

Як повідомив офіцер «Легіону Свободи», майор МВС Максим Морозов, окупанти готуються до нової битви, яка, фактично, вже почалася.

За його словами, росіяни застосовують спроби заїзду техніки, безпілотні літальні апарати у великих кількостях, розвідувальні апарати, типу "Орлан", "Зала" та "Ланцети".

«Окупанти ведуть підготовчу роботу до нової битви. По факту, вона вже почалася, із застосуванням величезної кількості КАБів", - повідомив Морозов в ефірі «Еспресо».

За даними Морозова, для штурму Авдіївки окупанти зібрали близько 40 тис. резервів. Серед них і ув'язнені, "Шторм-Z", "Шторм V".

«Також підійшов з нуля сформований танковий пункт окупантів, де помічені нові танки, які будуть брати участь у штурмі Авдіївки», - повідомив Морозов.

Офіцер запевнив, що Сили оборони готуються до цього штурму.

Додамо, що у Авдіївці досі залишаються місцеві мешканці. Їх більше тисячі.

Люди категорично відмовляються виїжджати, бо не хочуть залишати свої домівки.

«Ми завозимо в місто гуманітарну допомогу, але з кожним днем робити це все важче. Люди живуть у підвалах. Один лікар, який був, виїхав, в місті залишились декілька медсестер", — розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник обладміністрації Вадим Філашкін.

У свою чергу бійці ЗСУ повідомляють, що у ворога є просування.

«Після невдалих спроб захопити Авдіївку, вони накопичують сили та засоби для повторних штурмових дій на Авдіївському напрямку. Вже зараз є інформація, що в них є певні успіхи на півдні Авдіївки. Вони змогли зайти в приватний сектор і закріпитись в одній із будівель", - розповів в ефірі «Еспресо» військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.

За його словами, всю техніку та особовий склад, який росіяни накопичили на Авдіївському напрямку буде спрямовано саме на Авдіївку.

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