Как сообщил офицер «Легиона Свободы», майор МВД Максим Морозов, оккупанты готовятся к новой битве, которая, фактически, уже началась.

По его словам, россияне предпринимают попытки заезда техники, беспилотные летательные аппараты в больших количествах, разведывательные аппараты типа "Орлан" и "Ланцеты".

«Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве. По факту, она уже началась, с применением огромного количества КАБов", - сообщил Морозов в эфире "Эспрессо" .

По данным Морозова, для штурма Авдеевки оккупанты собрали около 40 тыс. резервов. Среди них и заключенные, "Шторм-Z", "Шторм V".

«Также подошел с нуля сформированный танковый пункт окупантов, где замечены новые танки, которые будут участвовать в штурме Авдеевки», - сообщил Морозов.

Офицер заверил, что Силы обороны готовятся к этому штурму.

Добавим, что в Авдеевке до сих пор остаются местные жители. Их больше тысячи.

Люди категорически отказываются уезжать, потому что не хотят покидать свои дома.

«Мы завозим в город гуманитарную помощь, но с каждым днем ​​делать это труднее. Люди живут в подвалах. Один врач, который был, уехал, в городе осталось несколько медсестер", — рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" начальник обладминистрации Вадим Филашкин.

В свою очередь бойцы ВСУ сообщают, что у врага есть продвижение.

«После неудачных попыток захватить Авдеевку они накапливают силы и средства для повторных штурмовых действий на Авдеевском направлении. Уже сейчас есть информация, что у них есть определенные успехи на юге Авдеевки. Они смогли зайти в частный сектор и закрепиться в одном из зданий", - рассказал в эфире "Эспрессо" военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

По его словам, вся техника и личный состав, который россияне накопили на Авдеевском направлении, будут направлены именно на Авдеевку.

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