Російські загарбники здійснили нові удари по мирним населеним пунктам України, є поранені.

Так, ворог атакував населені пункти Харківського та Чугуївського районів, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

У Великій Рогані постраждали 4 людини, серед них — 17-річний підліток. Горіли два приватних будинки та автомобіль.

Також повідомляється, що дві сусідні оселі та господарча споруда зруйновані вибухом.

У Роздольному спалахнули дві складські споруди.

Нагадаємо, що ворог також жорстоко атакував Одесу. Ворог бив двічі – пауза між попередженнями про повітряну тривогу склала до 15 хвилин.

«Один з дронів, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована», - повідомляють в Одеській ОДА.

Ще один уражений дрон пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста.

«У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито», - розповіли в ОДА.

Постраждало чотири людини.

Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі, без детонації.

Також росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа.

«Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху», - розповіли в ОДА про наслідки атаки.

Також ніч була неспокійною у Дніпропетровській області.

На Криворіжжя ворог спрямував БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля, повідомили в ОДА.

Мирівська громада, що на Нікопольщині, потрапила під артобстріл. Як і райцентр.

Останні новини України:

Росіяни почали жорстоко штурмувати на ще одному напрямку.

Є влучання - Одеса пережила жахливу ніч, є поранені.

Нова обов'язкова евакуація – з яких населених пунктів треба терміново виїхати.