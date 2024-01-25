Так, ворог атакував населені пункти Харківського та Чугуївського районів, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.
У Великій Рогані постраждали 4 людини, серед них — 17-річний підліток. Горіли два приватних будинки та автомобіль.
Також повідомляється, що дві сусідні оселі та господарча споруда зруйновані вибухом.
У Роздольному спалахнули дві складські споруди.
Нагадаємо, що ворог також жорстоко атакував Одесу. Ворог бив двічі – пауза між попередженнями про повітряну тривогу склала до 15 хвилин.
«Один з дронів, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована», - повідомляють в Одеській ОДА.
Ще один уражений дрон пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста.
«У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито», - розповіли в ОДА.
Постраждало чотири людини.
Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі, без детонації.
Також росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа.
«Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху», - розповіли в ОДА про наслідки атаки.
Також ніч була неспокійною у Дніпропетровській області.
На Криворіжжя ворог спрямував БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля, повідомили в ОДА.
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