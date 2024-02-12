Російські загарбники без зупину атакують мирну територію України, сіючи разруху і горе.

Так, окупанти вночі обстріляли ракетами Селидове Донецької області, пише Politeka.net.

Війська РФ влучили у приватний сектор у місті трьома ракетами С-300. У результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років.

Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами та забійними ранами ушпиталили.

Крім того, вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.

У свою чергу в Донецькій ОДА повідомляють, що окупанти атакували не тільки Селидове.

Внаслідок обстрілів у Гострому Курахівської громади пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. Новогродівка зазнала ракетного удару — пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю.

Зафіксовано також обстріли Авдіївки, обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Костянтинівка Мар'їнської громади.

У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено газогін, обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Федорівка і Васюківка. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

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