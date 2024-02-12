Так, окупанти вночі обстріляли ракетами Селидове Донецької області, пише Politeka.net.
Війська РФ влучили у приватний сектор у місті трьома ракетами С-300. У результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років.
Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами та забійними ранами ушпиталили.
Крім того, вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.
У свою чергу в Донецькій ОДА повідомляють, що окупанти атакували не тільки Селидове.
Внаслідок обстрілів у Гострому Курахівської громади пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. Новогродівка зазнала ракетного удару — пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю.
Зафіксовано також обстріли Авдіївки, обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Костянтинівка Мар'їнської громади.
У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено газогін, обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад.
У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Федорівка і Васюківка. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
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