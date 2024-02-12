Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
Так, розвідники попередили, що у Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва.
Навчання для росіян проводять Ліванська поліція Хезболлиє та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат.
«Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad», - повідомили в ГУР.
Очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.
«Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА», - розповіли в ГУР.
Додамо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті.
Радіоперехоплення розмови свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї одшбр зс рф, що діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.
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