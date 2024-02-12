Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Так, розвідники попередили, що у Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва.

Навчання для росіян проводять Ліванська поліція Хезболлиє та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат.

Шахед, Shahed-131/136

«Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad», - повідомили в ГУР.

Очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

«Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА», - розповіли в ГУР.

Шахед, дрон-камікадзе

Додамо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті.

Радіоперехоплення розмови свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї одшбр зс рф, що діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

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