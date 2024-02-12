Російські загарники здійснили новий підступний удар по Україні, пише Politeka.net.

Як повідомляють в прокуратурі Харківщини, збройні сили рф здійснили ракетні удари по цивільних обʼєктах у м. Люботин.

Задокументовано влучання двох ворожих ракет.

Внаслідок атаки пошкоджено навчально-виробничий комбінат, фітнес-клуб, житлові будинки та автомобіль.

«Попередньо, ворог вдарив по місту ракетами С-300 з бєлгородської області рф», - йдеться у повідомленні.

Додамо, у Харківській ОДА також розповіли, що протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали до 20 населених пунктів, серед них Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Синьківка, Петропавлівка, Берестове та ін.

Також російські загарбники били ракетами. Окрім міста Люботин окупанти здійснили обстріл з С-300 с. Слобожанське Харківського району.

На щастя, без постраждалих.

Крім того, окупанти КАБом вдарили по центральній частині Борової Ізюмського району. Зруйновано приміщення будинку культури. Пошкоджені фасади нежитлових приміщень.

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