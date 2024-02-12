Российские загарники нанесли новый коварный удар по Украине, пишет Politeka.net.

Как сообщают в прокуратуре Харьковщины, вооруженные силы России совершили ракетные удары по гражданским объектам в г. Люботин.

Задокументировано попадание двух вражеских ракет.

В результате атаки повреждены учебно-производственный комбинат, фитнес-клуб, жилые дома и автомобиль.

"Предварительно, враг ударил по городу ракетами С-300 из белгородской области России", - говорится в сообщении.

Добавим, в Харьковской ОГА также рассказали, что в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Гатище, Синьковка, Петропавловка, Берестово и другие.

Также российские захватчики били ракетами. Кроме города Люботин оккупанты совершили обстрел из С-300 с. Слобожанское Харьковского района.

К счастью, без пострадавших.

Кроме того, оккупанты КАБом ударили по центральной части Боровой Изюмского района. Разрушено помещение дома культуры. Повреждены фасады нежилых помещений.

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