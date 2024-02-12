Российские захватчики без остановки атакуют мирную территорию Украины, сея разруху и горе.

Так, оккупанты ночью обстреляли ракетами Селидово Донецкой области, пишет Politeka.net.

Войска РФ попали в частный сектор в городе тремя ракетами С-300. В результате атаки ранена 63-летняя женщина и двое ее внуков 10 и 17 лет.

Все пострадавшие с минно-взрывными травмами и ушибами были госпитализированы.

Кроме того, взрывами повреждено, по меньшей мере, 15 частных домовладений и линии электропередач.

В свою очередь в Донецкой ОГА сообщают, что оккупанты атаковали не только Селидово.

В результате обстрелов в Остром Кураховской общины повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Новогродовка получила ракетный удар — повреждены 3 дома и админздание.

Зафиксированы также обстрелы Авдеевки, обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Константиновка Марьинского общества.

В Рай-Александровке Николаевской общины поврежден газопровод, обстреляны окрестности Лиманской и Константиновской общин.

В Часовоярской общине повреждены 3 частных дома. В Соледарской общине под огнем Раздолевка, Федоровка и Васюковка. В Звановском обществе обстреляны Переездное и Верхнекаменное. В Северске повреждены 3 дома.

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