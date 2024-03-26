Жданов підкреслив, що результати збиття ракет були незадовільними, особливо щодо крилатих ракет, проте є пояснення.

Полковник запасу Збройних сил України та військовий експерт Олег Жданов розповів про цілі масованої ракетної атаки Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Він зазначив, що однією з цілей цієї атаки було залишити Україну без електроенергії, що дуже ускладнило б її оборонні можливості.

Жданов наголосив, що епідеміологічні наслідки такої дії – другорядні, а головним завданням противника є ослаблення української економіки та промисловості.

Він також пояснив, що для ведення військових дій, навіть на мінімальному рівні, потрібне стабільне енергопостачання, оскільки навіть збирання дронів залежить від електроенергії.

«Головне завдання противника пов'язане з тим, що Україна почала переводити економіку на військові рейки, почала розвивати виробництво. Навіть при складанні дронів у гаражі на колінах потрібна електроенергія. Тому противник і намагається зменшити електроенергію» - розповідає експерт.

Жданов підкреслив, що результати збиття ракет були незадовільними, особливо щодо крилатих ракет, що, на його думку, пов'язано з тим, що всі типи ракет підлітають до мети практично одночасно, що ускладнює завдання вибору пріоритетних цілей для систем ППО.

«Всі вони підлітали одночасно, і це сильно напружує нашу систему ППО на вибір пріоритетних цілей. Тому такий поганий результат щодо збиття, особливо крилатих ракет», - зауважив аналітик.

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