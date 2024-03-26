Жданов подчеркнул, что результаты сбития ракет были неудовлетворительными, особенно в отношении крылатых ракет, однако этому есть объяснение.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов рассказал о целях массированной ракетной атаки россии на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Он отметил, что одной из целей этой атаки было оставить Украину без электроэнергии, что сильно затруднило бы ее оборонные возможности.

Жданов подчеркнул, что эпидемиологические последствия такого действия - второстепенные, а главной задачей противника является ослабление украинской экономики и промышленности.

Он также пояснил, что для ведения военных действий, даже на минимальном уровне, требуется стабильное энергоснабжение, так как даже сборка дронов находится в зависимости от электроэнергии.

«Главная задача противника связана с тем, что Украина начала переводить экономику на военные рельсы, начала развивать производство. Даже при сборке дронов в гараже на коленях нужна электроэнергия. Поэтому противник и пытается убавить электроэнергию» - рассказывает эксперт.

Жданов подчеркнул, что результаты сбития ракет были неудовлетворительными, особенно в отношении крылатых ракет, что, по его мнению, связано с тем, что все типы ракет подлетают к цели практически одновременно, что усложняет задачу выбора приоритетных целей для систем ПВО.

«Все они подлетали в одно время, и это сильно напрягает нашу систему ПВО по выбору приоритетных целей. Поэтому такой плохой результат по сбитию, особенно крылатых ракет» - заметил аналитик.

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