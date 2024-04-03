Сьогодні, 3 квітня, росіяни здійснили новий жорстокий ракетний удар, є перші подробиці про наслідки.

Окупанти вдарили ракетами по Сумщині, пише Politeka.net з посиланням на Сумську ОВА.

Ракетний удар по Краснопільській громаді окупанти нанесли о 09 год. 25 хв.

Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.

«На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина», - розповіли в ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби.

Раніше стало відомо, що ворог наніс авіаційний удар по Сумській приміській цивільній інфраструктурі.

"Попередньо, загиблих немає. Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків удару. На місці працюють всі необхідні служби", - повідомляли у Сумській ОВА пізно ввечері 2 квітня.

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Також повідомлялось, що росіяни вводять у бій елітні підрозділи.