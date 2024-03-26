У новому зведенні Генштаба ЗСУ повідомляють, що за добу відбулося 57 бойових зіткнень.

Так, на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку відбито нові ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

Бої продовжуються й на інших напрямках.

У свою чергу воїн 210-го окремого спеціального батальйону “Берлінго” на позивний «Балу» повідомив про важку ситуацію у Куп’янську.

«Обстановка тяжка, постійні мінометні обстріли, велика кількість дронів камікадзе На жаль, є загиблі та поранені побратими», - розповів «Балу».

Про важку обстановку, зокрема в Бердичах, Первомайському, у районі Семенівки та біля Невельського повідомив і військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

«Західніше Орлівки ворог поки що просувається там, де дозволяє ландшафт місцевості. У низини та балки намагається не заходити, бо там їх швидко до кобзона відправлять. У Первомайському були успіхи. Як і у Бердичах. Під Невельським вдалося зупинити масований штурм на саме село у лобову. Окупанти відійшли на вихідні рубежі», - повідомив Мірошніков про ситуацію на Авдіївському напрямку.

За його словами, у бік Новобахмутівки та Очеретиного ворог надалі намагається штурмувати, але успіхів нема.

Тим часом на Бахмутському напрямку російські війська штурмують позиції в районі Часового Яру. Захоплення цього міста дасть їм можливість вийти на Краматорськ та Слов'янськ. Про це повідомив речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

"Часів Яр є головним акцентом для ворога у його штурмових діях. Він намагається продавити нашу оборону, щоб вийти на Часів Яр, який є своєрідними воротами для виходу на Слов'янськ та Краматорськ. Тут він вводить у бій свої елітні підрозділи", — повідомив Калашніков.

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