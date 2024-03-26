В новой сводке Генштаба ВСУ сообщают, что за сутки произошло 57 боевых столкновений.

Так, на Лиманском направлении нашими воинами отбито 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздоловка и севернее Веселого Донецкой области. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг 22 раза пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении отражены новые враги в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

Бои продолжаются и на других направлениях.

В свою очередь воин 210-го отдельного специального батальона Берлинго с позывным «Балу» сообщил о тяжелой ситуации в Купянске.

«Обстановка тяжелая, постоянные минометные обстрелы, большое количество дронов камикадзе К сожалению, есть погибшие и раненые собратья», - рассказал Балу.

О тяжелой обстановке, в частности в Бердичах, Первомайском, в районе Семеновки и возле Невельского, сообщил и военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Западнее Орловки враг пока продвигается там, где позволяет ландшафт местности. В низины и балки пытается не заходить, потому что там их быстро к козбону отправят. Возле Первомайского были успехи. Как и в Бердичах. Под Невельским удалось остановить массированный штурм на само село в лобовую. Оккупанты отошли на выходные рубежи», - сообщил Мирошников о ситуации на Авдеевском направлении.

По его словам, в сторону Новобахмутовки и Очеретиного враг пытается штурмовать, но успехов нет.

Тем временем на Бахмутском направлении российские войска штурмуют позиции в районе Часового Яра. Захват этого города позволит им выйти на Краматорск и Славянск. Об этом сообщил представитель 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

"Часов является главным акцентом для врага в его штурмовых действиях. Он пытается продавить нашу оборону, чтобы выйти на Часов Яр, который является своеобразными воротами для выхода на Славянск и Краматорск. Здесь он вводит в бой свои элитные подразделения", — сообщил Калашников.

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