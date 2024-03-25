Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), окупанти все ближче до околиць Часового Яру.

Експерти нагадують, що у листопаді 2023-го року російські окупанти розпочали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку з метою повернути територію, звільнену Україною під час контрнаступу влітку 2023 року, та захопити Часів Яр.

«Однак за останні чотири місяці російські війська досягли лише незначних тактичних успіхів на північний захід і захід від Бахмута», - констатують військові аналітики.

При цьому українські сили встановили значні укріплення у формі кільця у районі Часового Яру. У аналітиків ISW є зображення, які поки не публікуватимуться або не описуватимуться докладно, щоб зберегти оперативну безпеку України.

Експерти впевнені, що російські загарбники щосили намагатимуться їх прорвати.

«Тактичні успіхи Росії на схід від Часового Яру не створили умов для оточення чи захоплення населеного пункту, і російським військам, ймовірно, доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід та північний захід від Часового Яру, перш ніж приступити до оточення чи захоплення» - кажуть аналітики ISW.

Експерти попереджають, що російське командування розраховує на успіх на тлі затримок із західною допомогою Україні. За їхніми словами, захоплення Росією Часового Яру буде більш значущим з оперативної точки зору, ніж захоплення Авдіївки.

При цьому військові аналітики зазначають, що найближчими місяцями Часовому Яру не загрожує ні захоплення, ні оточення.

«ISW не прогнозує, що російські війська швидко візьмуть Часів Яр, якщо вони взагалі зможуть його взяти», - наголосили аналітики.

Останні новини України:

Росіяни вдарили авіабомбами по центру міста.

Новий наступ окупантів: експерт озвучив, на що чекати найближчим часом.

Будинки перетворилися на місиво, нічого не вціліло: оновлені дані про жертв ударів.