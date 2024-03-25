Как сообщают аналитики Института изученя войны (ISW), оккупанты все ближе к окраинам Часогового Яра.

Эксперты напоминают, что в ноябре 2023-го года российские оккупанты начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении с целью вернуть территорию, освобожденную Украиной в ходе контрнаступления летом 2023 года, и захватить Часов Яр.

«Однако за последние четыре месяца российские войска добились лишь незначительных тактических успехов к северо-западу и западу от Бахмута», - констатируют военные аналитики.

При этом украинские силы установили значительные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра. У аналитиков ISW есть изображения, которые пока не будут публиковаться или описываться подробно, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины.

Эксперты уверены, что российские захватчики будут изо всех сил пытаться их прорвать.

«Тактические успехи России к востоку от Часова Яра не создали условий для окружения или захвата населенного пункта, и российским войскам, вероятно, придется добиться заметных тактических успехов к юго-востоку и северо-западу от Часового Яра, прежде чем приступить к окружению или захвату», - говорят аналитики ISW.

Эксперты предупреждают, что российское командование расчитвают на успех на фоне продолжающихся задержек с западной помощью Украине. По их словам, захват Россией Часового Яра будет более значимым с оперативной точки зрения, чем захват Авдеевки.

При этом военные аналитики отмечают, что в ближайшие месяцы Часовому Яру не грозит ни захват, ни окружение.

«ISW не прогнозирует, что российские войска быстро возьмут Часов Яр, если они вообще смогут его взять», - подчеркнули аналитики.

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