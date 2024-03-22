Сьогодні вранці, 22 березня, ворог атакував інфраструктурні обʼєкти, є руйнування житлових будинків та жертви серед цивільних.

Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельниччина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина та Івано-Франківщина, пише Politeka.net з посиланням на МВС України.

«Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також опублікували кадри порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.

Також відомо про 6 травмованих у Запоріжжі.

«Три особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів!», - розповіли в МВС.

Тим часом у Запорізькій ОВА опублікували страшні кадри з місця атаки.

"Щонайменше 2 людини зникли безвісти. 4 будинки вщент зруйновано, понад 40 - пошкоджено. Такими є наслідки 2-х ворожих ракетних ударів тільки по одній з вулиць Запоріжжя. Рятувальники ДСНС продовжують пошукову операцію і допомагають людям. Росія-країна-терорист. Не пробачимо".

Від деяких будинків нічого не залишилося.

У свою чергу Повітряні сили ЗС України повідомляють, що усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

Знищити вдалося 92 повітряні сили: 55 «Шахедів» і 37 ракет.

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