Сегодня утром, 22 марта, враг атаковал инфраструктурные объекты, есть разрушение жилых домов и жертвы среди гражданских.

Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровщина, Полтавщина, Николаевщина, Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская, пишет Politeka.net со ссылкой на МВД Украины.

«По состоянию на данный момент известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком», - говорится в сообщении.

Правоохранители также обнародовали кадры спасения 21-летней девушки из-под завалов частного дома.

Также известно о шести травмированных в Запорожье.

«Три человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов!», - рассказали в МВД.

Тем временем в Запорожской ОВА опубликовали страшные кадры с места атаки:

"По меньшей мере 2 человека пропали без вести. 4 дома полностью разрушены, более 40 - повреждены. Таковы последствия 2-х вражеских ракетных ударов только по одной из улиц Запорожья. Спасатели ГСЧС продолжают поисковую операцию и помогают людям. Россия-страна-террорист. Не простим".

От некоторых домов ничего не осталось.

В свою очередь, Воздушные силы ВС Украины сообщают, что всего враг применил 151 средство воздушного нападения.

Уничтожить удалось 92 воздушных силы: 55 «Шахедов» и 37 ракет.

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