У тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів чорноморського флоту держави-агресора росії.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод чф рф у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «Ямал».

«За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень вдк «ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт», - повідомили у ГУР.

Наразі російські окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.

«Ямал» — великий десантний корабель проекту 775.

Корабель збудований у польському Гданську у 1987 році, увійшов до складу радянського флоту у 1988 році. Спочатку мав найменування «БДК-67», з 3 січня 2002 зветься «Ямал» у зв'язку з тим, що в червні 2001 над кораблем взяла шефство адміністрація Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

23 березня близько 22:00, Силами оборони України було уражено корабель !Ямал". Також з'явилася інформація про пошкодження корабля "Азов"

Міністр оборони Британії вже відреагував на ураження кораблів.

Грант Шаппс відзначив, що незаконна окупація України путіним вимагає величезних витрат від Чорноморського флоту росії, який зараз функціонально неактивний.

"Росія плавала Чорним морем з 1783 року, але зараз змушена обмежувати свій флот портами. І навіть там путінські кораблі тонуть!", – написав міністр на сторінці у Twitter (Х).

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