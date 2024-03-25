Цієї ночі атака російських окупантів на південні регіони була зосереджена на Миколаївщині та Одещині.

Так, ворог продовжив удари по об’єктах енергетики.

«Перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П», - повідомив речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

За його словами, ракета втратила бойову спроможність в повітрі.

Далі ворог атакував кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря.

По 4 ударних БпЛА було збито на Одещині та Миколаївщині. Однак уникнути влучань не вдалось.

«В Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці», - розповів Братчук.

На щастя, люди не постраждали.

Ворожі дрони традиційно баражували серед житлових кварталів населених пунктів.

«Внаслідок падіння збитого "шахеду" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа», - розповів Братчук.

За його словами, вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків. За попередніми даними 11 людей отримали поранення.

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів.

Наразі пожежу ліквідовано, люди не постраждали. Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.

Раніше стало відомо, що в Одесі не працюватиме електронспорт.

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