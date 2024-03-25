Так, враг продолжил удары по объектам энергетики.
«Перед атакой дронами из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, пытаясь повредить работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесчине противорадиолокационную ракету Х-31П», - сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВД Сергей Братчук.
По его словам, ракета потеряла боевую способность в воздухе.
Далее враг атаковал несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря.
По 4 ударных БпЛА были сбиты в Одесской и Николаевской областях. Однако избежать попаданий не удалось.
«В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные», - рассказал Братчук.
К счастью, люди не пострадали.
Вражеские дроны традиционно барражировали среди жилых кварталов населенных пунктов.
"В результате падения сбитого "шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома, там также был пожар", - рассказал Братчук.
По его словам, взрывной волной побиты несколько окрестных домов. По предварительным данным, 11 человек получили ранения.
На Одесчине обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и повлекли за собой пожар, из-за чего была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов.
Пожар ликвидирован, люди не пострадали. Восстановительные и ремонтные работы продолжаются.
Ранее стало известно, что в Одессе не будет работать электроспорт.
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