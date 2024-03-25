Во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов черноморского флота государства-агрессора России.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага «Ямал».

«По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений ОДК «ямал» носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт», - сообщили в ГУР.

Сейчас российские оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, участвовавшего в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.

«Ямал» – большой десантный корабль проекта 775.

Корабль построен в польском Гданьске в 1987 году, вошел в состав советского флота в 1988 году. Сначала имел наименование «БДК-67», с 3 января 2002 года называется «Ямал» в связи с тем, что в июне 2001 года над кораблем взяла шефство администрация Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

23 марта около 22:00, Силами обороны Украины был поражен корабль "Ямал". Также появилась информация о повреждении корабля "Азов"

Министр обороны Британии уже отреагировал на поражение кораблей.

Грант Шаппс отметил, что незаконная оккупация Украины путиным требует огромных затрат от Черноморского флота России, который сейчас функционально неактивен.

"Россия плавала по Черному морю с 1783 года, но сейчас вынуждена ограничивать свой флот портами. И даже там путинские корабли тонут!", - написал министр на странице в Twitter (Х).

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