Во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов черноморского флота государства-агрессора России.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага «Ямал».

«По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений ОДК «ямал» носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт», - сообщили в ГУР.

Сейчас российские оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, участвовавшего в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.

«Ямал» – большой десантный корабль проекта 775.

Корабль построен в польском Гданьске в 1987 году, вошел в состав советского флота в 1988 году. Сначала имел наименование «БДК-67», с 3 января 2002 года называется «Ямал» в связи с тем, что в июне 2001 года над кораблем взяла шефство администрация Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

23 марта около 22:00, Силами обороны Украины был поражен корабль "Ямал". Также появилась информация о повреждении корабля "Азов"

Министр обороны Британии уже отреагировал на поражение кораблей.

атака на корабли Ямал и Азов

Грант Шаппс отметил, что незаконная оккупация Украины путиным требует огромных затрат от Черноморского флота России, который сейчас функционально неактивен.

"Россия плавала по Черному морю с 1783 года, но сейчас вынуждена ограничивать свой флот портами. И даже там путинские корабли тонут!", - написал министр на странице в Twitter (Х).

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