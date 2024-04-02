На Бахмутському напрямку російські війська сконцентрували свої сили в напрямку міста Часів Яр, а також наступають в районі Авдіївки та на лівому березі в Херсонській області.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення, пише Politeka.net.

Майже 20 нових атак відбито в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 9 атак противника в районі населеного пункту Терни.

На Авдіївському напрямку відбито 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське.

«На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 4 рази атакував позиції наших військ», - йдеться у Генштабі ЗСУ.

Тим часом військові аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська могли просунтися поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив про ситуацію на Мар’їнському напрямку.

За його словами, у Новомихайлівці ворог контролює приблизно 50% села. Мав часткові успіхи за останню добу.

«Південніше Побєди ворог просунувся на 200 м, відновивши раніше втрачені позиції. Західніше села - без нових просувань. Окупанти не можуть підібратися до Красногорівки ані з півдня, ані зі сходу. Отримують смачних стусанів та відходять на вихідні позиції. По кілька разів на день. Бої так на околицях і тривають», - розповів Мірошніков.

Також кореспондент повідомив, що в Георгіївці окупанти відновили до 300 м у глибину раніше втрачених позицій.

На думку військових експертів, наступна масштабна битва – за Часів Яр. Оборона Часового Яру — стратегічно важливе завдання для України, бо місто стоїть на панівних висотах, звідки відкривається вогневий контроль над Костянтинівкою.

Часів Яр разом зі Словʼянськом і Краматорськом — глобальні цілі РФ, яка прагне захопити всю Донецьку область.

"Масштабна битва за Часів Яр ще не розпочалась, вона може розпочатися в червні", - каже військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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