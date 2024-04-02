У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення, пише Politeka.net.
Майже 20 нових атак відбито в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області.
На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 9 атак противника в районі населеного пункту Терни.
На Авдіївському напрямку відбито 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське.
«На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 4 рази атакував позиції наших військ», - йдеться у Генштабі ЗСУ.
Тим часом військові аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська могли просунтися поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.
У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив про ситуацію на Мар’їнському напрямку.
За його словами, у Новомихайлівці ворог контролює приблизно 50% села. Мав часткові успіхи за останню добу.
«Південніше Побєди ворог просунувся на 200 м, відновивши раніше втрачені позиції. Західніше села - без нових просувань. Окупанти не можуть підібратися до Красногорівки ані з півдня, ані зі сходу. Отримують смачних стусанів та відходять на вихідні позиції. По кілька разів на день. Бої так на околицях і тривають», - розповів Мірошніков.
Також кореспондент повідомив, що в Георгіївці окупанти відновили до 300 м у глибину раніше втрачених позицій.
На думку військових експертів, наступна масштабна битва – за Часів Яр. Оборона Часового Яру — стратегічно важливе завдання для України, бо місто стоїть на панівних висотах, звідки відкривається вогневий контроль над Костянтинівкою.
Часів Яр разом зі Словʼянськом і Краматорськом — глобальні цілі РФ, яка прагне захопити всю Донецьку область.
"Масштабна битва за Часів Яр ще не розпочалась, вона може розпочатися в червні", - каже військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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