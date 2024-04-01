Західніше Бахмута російські окупанти намагаються вийти на Часів Яр, а на Авдіївському напрямку прорватися до Семенівки.

Згідно з оновленим звітом Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито нові атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, а на Бахмутському відбито атаки в районах Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками було відбито атаки в районах Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське.

Жорстокі бої продовжуються й на інших напрямках.

У свою чергу українські захисники повідомляють, що ворог намагається прорватися до Часового Яру.

«Максимально важка ніч під Часіком», - повідомив воїн ЗСУ «Бахмутський демон».

За його словами, ворог рухаэться тактично, але повзе метрами щодня.

«Повільно пролазить з втратами ближче і ближче», - розповів захисник.

Про важку ситуацію під Часовим Яром повідомив і український військовий, автор Telegram каналу «Говорять Снайпер» молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ.

Боєць повідомив, що росіяни мають просування між Іванівським і Богданівкою в сторону "Часіка".

«Проводяться стабілізаційні міри та знищення противника», - коротко повідомив воїн.

Зазначимо, що не дивлячись на щоденні обстріли, у місті залишаються люди, працює поліція.

Від Часового Яру до фронту – близько 4 км. Особливо від російських бомб страждають мікрорайони, наближені до Бахмута.

«Ситуація нестабільна, тому ми закликаємо мешканців евакуюватись, щоб зберегти свої життя», - підкреслює начальник Бахмутського райвідділу поліції Артур Марянян.

Тим часом американські аналітики припускають, що російське командування може зосередити свою очікувану наступальну операцію наприкінці весни-літа 2024 року у західній частині Донецької області.

Таким чином росіяни сподіваються розвинути стабільний, але незначний прогрес своїх військ у цьому секторі.

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