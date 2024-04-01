Западнее Бахмута российские оккупанты пытаются выйти на Часов Яр, а на Авдеевском направлении прорваться к Семеновке.

Согласно обновленному отчету Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты новые атаки противники в районе населенного пункта Терны Донецкой области, а на Бахмутском отражены атаки в районах Белогоровка, Верхнекаменное, Ивановское, Клищиевка, Андреевка.

На Авдеевском направлении нашими защитниками были отбиты атаки в районах Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское.

Жестокие бои продолжаются и в других направлениях.

В свою очередь, украинские защитники сообщают, что враг пытается прорваться в Часов Яр.

«Максимально тяжелая ночь под Часиком», – сообщил воин ВСУ «Бахмутский демон».

По его словам, враг двигается тактически, но ползет метрами каждый день.

«Медленно пролезает с потерями поближе и поближе», - рассказал защитник.

О тяжелой ситуации под Часовым Яром сообщил и украинский военный, автор Telegram канала "Говорят Снайпер" младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ.

Боец сообщил, что у россиян есть продвижение между Ивановским и Богдановкой в ​​сторону "Часика".

«Проводятся стабилизационные меры и уничтожение противника», – коротко сообщил воин.

Отметим, что, несмотря на ежедневные обстрелы, в городе остаются люди, работает полиция.

От Часового Яра до фронта – около 4 км. Особенно от российских бомб страдают микрорайоны, приближенные к Бахмуту.

"Ситуация нестабильная, поэтому мы призываем жителей эвакуироваться, чтобы сохранить свои жизни", - подчеркивает начальник Бахмутского райотдела полиции Артур Марянян.

Тем временем американские аналитики предполагают, что российское командование может сосредоточить свою ожидаемую наступательную операцию в конце весны-лета 2024 года в западной части Донецкой области.

Таким образом, россияне надеются развить стабильный, но незначительный прогресс своих войск в этом секторе.

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