Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, одне з влучань на Харківщині прийшлось безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу.

«В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі», - йдеться у повідомленні.

На чергуванні на той момент перебувало 6 рятувальників. На щастя ніхто з них не постраждав.

«Окупанти продовжують свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей», - підкреслили у ДСНС України.

Також стало відомо, що після опівночі ворог атакував Нікопольщину.

Агресор вдарив по Червоногригорівській громаді. Застосував важку артилерію. На щастя, люди неушкоджені.

!Цілять по району окупанти і з самого ранку. Спрямували два дрони-камікадзе на Нікополь. Попередньо, в результаті влучання загиблих та постраждалих немає", - повідомили у Дніпровській ОВА.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.

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Також повідомлялось, що росіяни вводять у бій елітні підрозділи.