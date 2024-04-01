Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, одне з влучань на Харківщині прийшлось безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу.
«В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі», - йдеться у повідомленні.
На чергуванні на той момент перебувало 6 рятувальників. На щастя ніхто з них не постраждав.
«Окупанти продовжують свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей», - підкреслили у ДСНС України.
Також стало відомо, що після опівночі ворог атакував Нікопольщину.
Агресор вдарив по Червоногригорівській громаді. Застосував важку артилерію. На щастя, люди неушкоджені.
!Цілять по району окупанти і з самого ранку. Спрямували два дрони-камікадзе на Нікополь. Попередньо, в результаті влучання загиблих та постраждалих немає", - повідомили у Дніпровській ОВА.
У Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.
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Також повідомлялось, що росіяни вводять у бій елітні підрозділи.