Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, одно из попаданий на Харьковщине пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения.
«В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания», - говорится в сообщении.
На дежурстве на тот момент находились 6 спасателей. К счастью, никто из них не пострадал.
«Оккупанты продолжают сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей», - подчеркнули в ГСЧС Украины.
Также стало известно, что после полуночи враг атаковал Никопольщину.
Агрессор ударил по Красногригорьевской общине. Применил тяжелую артиллерию. К счастью, люди не пострадали.
"Целят по району оккупанты и с самого утра. Направили два дрона-камикадзе на Никополь. Предварительно в результате попадания погибших и пострадавших нет", - сообщили в Днепровской ОВА.
В Генштабе ВСУ сообщают, что российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 3 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 2 ударных БПЛА были уничтожены.
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