Ворог скинув 4 універсальні міжвидові плануючі боєприпаси «УМПБ-Д30СМ» на Миколаївку Донецької області.

Удар було здійснено 28 березня по центру міста.

«У результаті удару зазнав руйнувань двоповерховий житловий будинок. В одній з квартир загинула 66-річна жінка. У момент вибуху вона була у ванній кімнаті. Тіло загиблої деблокували рятувальники», - розповіли в МВС України.

На даний момент зафіксовано щонайменше 30 руйнувань, з них 24 — житлові будинки.

Згідно з офіційними даними, всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 507 осіб, у тому числі 29 дітей.

Раніше військовий аналітик Олександр Коваленко повідомляв, що російські окупанти влаштували на фронті випробувальний полігон для нових керованих бомб УМПБ Д-30СН.

"Раніше такий засіб не застосовувався, але зараз він стає частим засобом ураження, у ближній та середній зоні від ЛБС", - повідомив аналітик.

За його словами, УМПБ Д-30СН це російська копія американської "розумної" бомби GBU-39/B SDB. По суті це авіаційна бомба GBU-39 схрещена з розгінним блоком від реактивного снаряда M26 і може запускатися як з РСЗВ М142 HIMARS, так і М270.

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