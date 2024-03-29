Так, российские захватчики могут пойти в наступление на Славянско-краматорском направлении.
Такое мнение высказал известный военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
«Исходя из формальных, полуофициальных "целей войны", которые периодически вбрасывает в информационное пространство кремль, они "стремятся защитить народ Донбасса". То есть, по крайней мере, формально выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины», - отметил Машовец.
По мнению военного аналитика, с этой точки зрения, на данный момент, Славянско-Краматорская агломерация остается единственной более-менее крупной городской агломерацией Донбасса под контролем Украины.
При этом возможный захват противником района городов Славянск и Краматорск резко ухудшит положение СОУ, как в Харьковской области, так и по дирекции Павлоград – Днепр.
«То есть, сделает дальнейшие перспективы ведения войны Украиной в целом достаточно сложными», - подчеркнул эксперт.
При этом Машовец оценил ситуация с формированием и развертыванием стратегических резервов у врага, как сложную.
«Вполне возможно, что "принять участие" в наступательной операции смогут далеко не все стратегические резервы противника», - считает Машовец.
Напомним, ранее стало известно, что с наступлением лета растет угроза нового масштабного наступления российских оккупационных войск по всей длинной линии фронта.
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