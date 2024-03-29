Известный эксперт назвал вероятное операционное направление наступления российских оккупантов в течение лета-осени 2024-го года.

Так, российские захватчики могут пойти в наступление на Славянско-краматорском направлении.

Такое мнение высказал известный военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

«Исходя из формальных, полуофициальных "целей войны", которые периодически вбрасывает в информационное пространство кремль, они "стремятся защитить народ Донбасса". То есть, по крайней мере, формально выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины», - отметил Машовец.

По мнению военного аналитика, с этой точки зрения, на данный момент, Славянско-Краматорская агломерация остается единственной более-менее крупной городской агломерацией Донбасса под контролем Украины.

При этом возможный захват противником района городов Славянск и Краматорск резко ухудшит положение СОУ, как в Харьковской области, так и по дирекции Павлоград – Днепр.

«То есть, сделает дальнейшие перспективы ведения войны Украиной в целом достаточно сложными», - подчеркнул эксперт.

При этом Машовец оценил ситуация с формированием и развертыванием стратегических резервов у врага, как сложную.

«Вполне возможно, что "принять участие" в наступательной операции смогут далеко не все стратегические резервы противника», - считает Машовец.

Напомним, ранее стало известно, что с наступлением лета растет угроза нового масштабного наступления российских оккупационных войск по всей длинной линии фронта.

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