В ці хвилини йде масована ракетна атака по Україні, але росіяни також б’ють «Шахедами».

Росія б’є крилатими ракетами і «Кинджалами», пише Politeka.net. Всю ніч окупанти також атакують «Шахедами».

Це вже четверта масована атака за тиждень.

Атака розпочалась з "шахедів" – росіяни майже всю ніч атакували центральні та західні області України.

Після 4 ранку на територію України залетіли запущені з Ту-95МС крилаті ракети, а потім Росія запустила «Кинджали».

Лунають вибухи – працює ППО. Зокрема, про вибухи відомо на Івано-Франківщині, у Хмельницькому, Дніпрі, на Львівщині, Кременчуці.

Відомо, що ворог атакував вночі ряд обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Після атаки ракетами зранку в деяких районах Дніпра перебої зі світлом та водопостачанням.

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