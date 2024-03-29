Росія б’є крилатими ракетами і «Кинджалами», пише Politeka.net. Всю ніч окупанти також атакують «Шахедами».
Це вже четверта масована атака за тиждень.
Атака розпочалась з "шахедів" – росіяни майже всю ніч атакували центральні та західні області України.
Після 4 ранку на територію України залетіли запущені з Ту-95МС крилаті ракети, а потім Росія запустила «Кинджали».
Лунають вибухи – працює ППО. Зокрема, про вибухи відомо на Івано-Франківщині, у Хмельницькому, Дніпрі, на Львівщині, Кременчуці.
Відомо, що ворог атакував вночі ряд обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області.
Після атаки ракетами зранку в деяких районах Дніпра перебої зі світлом та водопостачанням.
Останні новини України:
Київ під загрозою - прийнято термінові рішення.
Нова трагедія під Києвом: знайдено тіла хлопчика і його мами.