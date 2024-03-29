В эти минуты идет массированная ракетная атака по Украине, но россияне также бьют Шахедами.

Россия бьет крылатыми ракетами и «Кинжалами», пишет Politeka.net. Всю ночь оккупанты также атакуют «Шахедами».

Это уже четвертая массированная атака через неделю.

Атака началась с "шахедов" – россияне почти всю ночь атаковали центральные и западные области Украины.

После 4 утра на территорию Украины залетели запущенные с Ту-95МС крылатые ракеты, а затем Россия запустила «Кинжалы».

Раздаются взрывы – работает ПВО. В частности, о взрывах известно на Ивано-Франковщине, Хмельницком, Днепре, Львовщине, Кременчуге.

Известно, что враг атаковал ночью ряд объектов критической инфраструктуры Днепропетровской области.

После атаки ракетами утром в некоторых районах Днепра перебои со светом и водоснабжением.

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