Россия бьет крылатыми ракетами и «Кинжалами», пишет Politeka.net. Всю ночь оккупанты также атакуют «Шахедами».
Это уже четвертая массированная атака через неделю.
Атака началась с "шахедов" – россияне почти всю ночь атаковали центральные и западные области Украины.
После 4 утра на территорию Украины залетели запущенные с Ту-95МС крылатые ракеты, а затем Россия запустила «Кинжалы».
Раздаются взрывы – работает ПВО. В частности, о взрывах известно на Ивано-Франковщине, Хмельницком, Днепре, Львовщине, Кременчуге.
Известно, что враг атаковал ночью ряд объектов критической инфраструктуры Днепропетровской области.
После атаки ракетами утром в некоторых районах Днепра перебои со светом и водоснабжением.
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